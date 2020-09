Il 'diavolo' alla Don Bosco. Per ricordare Benito Michelon

ALESSANDRIA - Il diavolo e l'acqua santa. Potrebbe essere questo il sottotitolo giusto per una serata di grande pugilato regalata ad Alessandia e alla provincia, sabato 26 settembre. Perché Luciano Randazzo, che combatte nove mesi dopo l'ultimo successo, e a 45 giorni dall'assalto al titolo italiano, ha un motto e se lo è anche tatuato addosso, "The devil inside", il diavolo dentro, la sintesi di tutto quanto mette nel match quando si alza dall'angolo e incrocia i guantoni.

Sabato 'Lucio', il 'diavolo', dimostrerà di esserlo alla Don Bosco, il centro sportivo accanto alla chiesa di San Giuseppe Artigiano, i principi salesiani declinati nello sport e nell'aggregazione. Il ring al centro della palestra, "cento posti per il pubblico: di più non è possibile e bisogna prenotarsi - racconta Eugenio Dragone, regista della riunione e fondatore e tecnico della Boxe Alessandria - ma è un segnale di ritorno alla normalità. C'è stato un momento, nel periodo del lockdown, in cui abbiamo temuto che il pugilato potesse ripartire solo nel 2021. Invece siamo tornati in palestra e i nostri allievi possono combattere". Eugenio è stato pugile, considera Giovanni Parisi un esempio, ma ha un affetto particolare per il 'Gigante buono'. "Tutti noi che pratichiamo la nobile arte advAlessandria e in provincia abbiamo ricevuto l'eredità di Benito Michelon, un personaggio straordinario, amato in questa città, dove era arrivato bambino, e che ha onorato vestendo la maglia azzurra, conquistando il titolo italiano dei mediomassimi e poi crescendo tanti giovani di talento. Tutti noi, non solo nel mondo del pugilato, dobbiamo molto a Benito: l'anno scorso ho voluto ricordarlo con il primo Memorial, al PalaCima. La grande vittoria, mia personale e di Adriano Gadoni, dell'Associazione Pugilista Valenza, è proprio essere riusciti a organizzare, per sabato 26, la seconda edizione".

I numeri di Benito

Una dedica che è una motivazione supplementare per chi sabato combatterà. Perché ai più giovani si dovrebbe sempre raccontare la storia di un campione che, a 13 anni, si avvicina al pugilato. Infanzia difficile, per Benito: da Padova ai campi profughi di Tobruk, in Libia, prima di trovare casa, con la sua famiglia, alla 'Casermette'. La sua prima società è l'Astoria boxe, allievo di Spartaco Spolveroni. Il debutto quando ha 16 anni, a 21 è in nazionale alle Olimpiadi a Roma, dove conosce anche Mohammed Alì. Da dilettante 120 incontri (e sole 11 sconfitte), da professionista 44 combattimenti, il più importante nella sua Alessandria, il 26 dicembre 1964, proprio al palasport che diventerà Palacima, quando conquista la corona dei mediomassimi battendo, ai punti, Piero Del Papa. Fra gli spettatori in delirio c'è anche un giovane Piervittorio Ciccaglioni, oggi assessore comunale allo sport, che di quel match ricorda ancora i dettagli e la gioia incontenibile del vincitore. Benito conserva il titolo per due anni, poi nel 1970 si ritira e insegna, al Boxing Club, la società da lui fondata, e cresce futuri campioni italiani, come Salvatore Romeo. Fra i riconoscimenti di cui è sempre stato molto orgoglioso quello per aver salvato, nel 1981, dalle acque gelide del Tanaro, due bambini che stavano per annegare. Un campione che non ha mai smesso di combattere.

Dieci combattimenti

Saranno ben dieci i combattimenti nella serata a lui dedicata, e a bordo ring sabato ci sarà la moglie Gemma. Otto per i dilettanti, sulla distanza di tre riprese. C'è anche la finale per del campionato regionale juniores 75kg, con un allievo di Dragone, Rafael Caruso, 15 anni, il più giovane fra gli atleti. "Avrei voluto anche il baby Virga, ma per la sua categoria di peso la federazione ha deciso che il match per il titolo sarà domenica 27 a Torino. Sul ring saliranno altri tre miei allievi", confessa Dragone, che a maggio ha lasciato la sua sede a Centogrigio lanciando un appello per un nuovo spazio. "Il primo a offrirmelo è stato Adriano Gadoni, a Valenza. uno che ama questo sport e non ha esitato un attimo ad aprirmi le sue porte non appena fosse arrivato il via libera per la ripresa dell'attività. Adesso sono alla palestra Meeting, ad Alessandria, dove posso continuare a insegnare pugilato e provare a far crescere la Boxe Alessandria e la pratica di questo sport nella città di Michelon e anche mia". Fra gli atleti della Boxe Alessandria c'è Alberto Rei, campione regionale nel 2018 nei +91kg, atleta su cui hanno messo gli occhi anche i tecnici della nazionale. Ci sono anche Erdison Sina (85kg) e Eliass Salhi (youth 70kg). Per la Boxe Valenza combattono Leonardo Qela (56kg) e Lassina Kone (80kg), due atleti su cui Gadoni è pronto a scommettere, e di talenti se ne intende, visto che a lanciare e far crescere Luciano Randazzo è stato proprio lui, che lo ho portato anche negli Stati Uniti, a incontrare Evander Holyfield, e lo segue in ogni tappa. Sul ring anche tre pugili della Boxe Acqui/Canelli, la società del campione olimpico Franco Musso: Alessio Parillo (80kg), Alessandro Meistro (youth 60kg) e Adnane Mouket (70kg). L'ingresso sarà a numero chiuso: per informazioni e prenotazioni telefonare al 3479660534 o scrivere una email a dragon.one@tiscali.it

Largo ai professionisti

Il programma degli incontri inizierà già alle 19, prima junior e dilettanti e poi, dalle 21, due match di professionisti, sulla distanza delle 6 riprese. In onore di Michelon si sfideranno due mediomassimi, Matteo Deiana e Claudio Kraiem.

Poi toccherà a Randazzo, contro Riccardo Pompeo Mellone, italobrasiliano, che 'The devil' ha già affrontato, e battuto, nel 2013. "Mellone è un superwelter, Lucio un superleggero, ci siamo trovati a metà strada, nei welter, perché anche affrontare un atleta di peso superiore serve per registrare la potenza dei colpi - racconta Gadoni - Per il combattimento del 13 novembre per il titolo italiano, contro Arblin Kaba, Randazzo tornerà nella sua categoria, ma il confronto di sabato è molto utile per la sua preparazione". Randazzo si allena ogni giorno a Valenza, "la mia seconda casa", e poi ad Alessandria, tre sere alla settimana, insegna alle nuove leve, all'Aquaelibrium Mma. "Il pugilato è uno sport in cui contano costanza, impegno, spirito di sacrificio, disciplina. Già a 6 anni i bambini possono avvicinarsi: è molto formativo, i valori della boxe li porto nella vita di ogni giorno. Dai 12 anni si può combattere: io porto ai miei allievi la mia esperienza".

E la voglia di riprendersi la corona, ingiustamente tolta, e poi tentare anche la carriera internazionale: Randazzo lo racconta in questa intervista.