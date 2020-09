Pier Guidi sfiora il bis. Secondo a Le Mans

LE MANS - Il bis non riesce ad Alessandro Pier Guidi. Là dove aveva trionfato l'anno scorso, alla '24 Ore di Le Mans', sempre con James Calado e Daniel Serra, su Ferrari 488 Gte dell'Af Corse, il pilota di Sarezzano è secondo, nella penultima prova del World Endurance Championship, che assegnava 50 punti.

Un duello vibrante con l'Aston Martin di Martin - Lynn - Tincknell, che si è risolto solo nell'ultima mezz'ora, a vantaggio dell'equipaggio sulla vettura inglese. Pier Guidi e compagni sono stati a lungo in testa e i tre piloti hanno cercato di bilanciare con la strategia e il talento i secondi persi durante le fasi di slow - zone e la maggiore velocità di base dei rivali.

A impedire una impresa, che sembrava ormai completata, l'ultima safety car, in pista a circa 30 minuti dal termine. In classifica generale Pier Guidi sale a quota 131, come Calado, ma i due leader, Soerensen e Thim, hanno 157 punti, e i secondi, Lynn e Martin, ne hanno 142. Manca solo una gara per il verdetto del Mondiale, il 14 novembre, in Bahrein: in palio 38 punti per coltivare le residue speranze di titolo.