Religione e paesaggi: viaggio nell'Ovadese per immagini

OVADA - È in allestimento un video per promuovere il territorio Ovadese. Le riprese e la regia curate da Matteo Sartore, giovane videomaker già coinvolto in progetto di promozione sul territorio, hanno preso il via in questi giorni, si protrarranno in questa settimana e riguarderanno i percorsi di fede e le tradizioni delle nostre parti. Un prodotto che, quando sarà confezionato, darà un’idea delle esperienze che si potranno vivere nel territorio in modo concreto e accattivante, riscoprendo luoghi, paesaggi, corsi d’acqua, punti di osservazione e tutte le coltivazioni o i prodotti tipici (vino, funghi, tartufi ) di questa zona del Monferrato,

Oltre alla regia professionale di Matteo, la presentazione spetta a Niccolò Cepollina, figlio d’arte, un giovane talento che saprà dare quella giusta dinamicità ed energia dato che è già inserito nel mondo della tv, tra Sky e Mediaset. La collaborazione con Niccolò si era già attivata nel lockdown per altre iniziative con l’Enoteca Regionale di Ovada e ora prosegue in questo nuovo progetto. Si tratterà poi di completare il tutto con l’inserimento delle voci fuoricampo e musica.

L’idea è partita da Matteo Sartore con il vice sindaco della passata legislatura Giacomo Pastorino, il vice Priore del Priorato delle Confraternite Ivo Ferrando e l’attuale Assessore del Comune di Ovada Marco Lanza, recepita naturalmente dall’Amministrazione Comunale insieme con il Priorato delle Confraternite della Diocesi di Acqui Terme.