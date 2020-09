Bus invece del treno serale da e per Alessandria

CASALE - Da oggi, lunedì 21 settembre, è stata attivata una nuova corsa tra Alessandria e Casale Monferrato, che andrà a sopperire alla cancellazione del treno delle 19,35 da parte di Trenitalia. Un servizio che sarà garantito dal gruppo Autostradale.

A comunicarlo l'assessore ai trasporti Daniela Sapio: «Un ringraziamento alle autolinee Autostradale per aver accolto la nostra richiesta: ora mi auguro che i pendolari tornino a utilizzare i mezzi pubblici e, in particolare, questa nuova corsa».

Soddisfatto anche il sindaco Federico Riboldi: «Un ottimo risultato per i nostri pendolari. Fino a fine anno siamo riusciti a ottenere questa corsa, ma ci auguriamo – e stiamo già lavorando per questo – che nel nuovo contratto dell’Agenzia di Mobilità ci sia il ripristino della corsa ferroviaria».

Proprio il ripristino della corsa ferroviaria, l'unica che ferma nelle stazioni intermedie (Borgo San Martino, Giarole, Valenza) è quello che vogliono i pendolari, recentemente mobilitatisi sul tema. «Il bus è un primo passo, un risultato ottenuto grazie anche al nostro intervento - spiega Luca Servato - ma ora la battaglia si sposta in Regione per riavere il treno, perchè non tutti siamo di Casale e il servizio in autostrada non prevede altre fermate».

Le due nuove corse (in autostrada) sono le seguenti, effettuate dal vettore Amag Mobilità (a bordo saranno accettati biglietti Trenitalia)

Alessandria 19.35 - Casale Monferrato 20.05

Casale Monferrato 20.05 - Alessandria 20.35