Due operai comunali da assumere? Il colloquio lo fa l’Enaip

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui Terme a gennaio aveva bandito un concorso per assumere due figure professionali di Capo Operaio Specializzato (categoria B, posizione economica B3) a tempo indeterminato. «Il bando prevede l’espletamento di una prova orale consistente in un colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste dal posto messo a concorso – spiega la Giunta nella delibera 175 - al fine di definire adeguatamente i contenuti della prova il Comune ha contattato l’Enaip che dispone di adeguate competenze e professionalità ed è in grado di fornire anche un supporto specialistico e logistico per lo svolgimento dei colloquio e la messa a disposizione delle necessarie attrezzature».

Dalla lettura della convenzione stipulata l’Enaip fornirà a Palazzo Levi assistenza per «la definizione delle domande da porre ai candidati, il supporto alla Commissione nella definizione dei criteri di valutazione, l’utilizzo in sicurezza di un’aula laboratorio, l’utilizzo in sicurezza delle eventuali attrezzature». Il Comune, che dovrà assumere ed impiegare nei cantieri cittadini il personale selezionato, durante la prova si limiterà a fare «accoglienza candidati ed espletamento operazioni di triage (rilevazione temperatura all’ingresso e registrazione della presenza)». Il servizio costerà alla collettività solo 600 euro.