Edoardo Blondett firma per due anni

ALESSANDRIA - Edoardo Blondett veste il grigio. Con una accelerazione fatta di determinazione forte, il ds Fabio Artico porta ad Alessandria il difensore centrale classe '92 (compirà 29 anni il 7 gennaio), battendo la concorrenza di molti club: Viterbese, Catanzaro, Catania e, ultimo in ordine di tempo, il Perugia.

Anche per lui,come per Corazza e Rubin, il viaggio è da Reggio Calabria al Moccagatta, dove arriva dopo 209 presenze tra i professionisti. E, come Corazza, è un ritorno in provincia dopo 9 anni, perché il debutto nel calcio dei grandi era stato alla Valenzana, nel 2011 - 2012. Poi Portogruaro Summaga, quattro stagioni a Cosenza, Casertana, Catania e Reggina nell'ultimo campionato, culminato con la conquista della B.

Blondett ha firmato un biennale.

Per la difesa da segnalare anche il primo contratto da professionista per il difensore Alessandro Macchioni (2002),mentre Matteo Gerace (2001) è in uscita: per lui possibile prestito al Siena.