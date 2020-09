Era destinatario di un ordine di carcerazione: 56enne arrestato

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Stazione di Alessandria il nel fine settimana hanno arrestato un 56enne di origine rumena, residente in città, destinatario di ordine di carcerazione dell’Ufficio esecuzioni penali di Vercelli, dovendo espiare una pena di 4 mesi e 15 giorni, oltre alla multa di 120 euro, per reati contro il patrimonio commessi a Casale Monferrato nel 2016. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.

I Carabinieri della Stazione di Alessandria hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di origine nigeriana per aver minacciato con un coltello, per futili motivi, un connazionale 45enne presso l’abitazione di quest’ultimo.

La Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Alessandria ha denunciato in stato di libertà un 36enne di origine rumena per aver danneggiato, con un pugno e senza apparente motivo, lo specchietto laterale destro di un’autovettura parcheggiata nella pubblica via di Alessandria.