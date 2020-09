Pietre sugli elettori al seggio: intervengono i Carabinieri

PONTESTURA - Ieri sera, domenica, alle 20:30, all'esterno del seggio elettorale di Pontestura, un nigeriano 31enne, regolare in Italia, in stato di alterazione per il probabile abuso di alcool, ha aggredito con il lancio di pietre due votanti. I Carabinieri in servizio al seggio sono intervenuti e hanno fatto entrare in sicurezza i due cittadini nel seggio. Il nigeriano, dopo l'intervento di uno dei due militari, ha ha desistito dal suo comportamento aggressivo.

Il 31enne, che ha raccontato di essere a digiuno da due giorni, è stato rifocillato dai militari dell'Arma.