San Giorgio, per votare è un giro dell'oca

SAN GIORGIO - La segnalazione arriva da un nostro lettore di San Giorgio recatosi ai seggi per le votazioni del referendum.

«La nostra è una delle poche scuole di paese con due ingressi ma per queste votazioni quello principale è stato inibito per ragioni di sicurezza - spiega il lettore nella sua segnalazione - Ieri (domenica) per votare le cose hanno funzionato in questo modo: ingresso dalla Montà, nel primo corridoio è situata la sezione 2 mentre per la numero 1 si deve proseguire (passando vicino agli elettori in attesa alla sezione 2) e poi scendere i gradini che danno nell'area palestra. Per uscire tutti sono dovuti scendere dalle scale che portano alla materna e passare dalla stessa porta, percorrendo il vialetto esterno e tornando alla Montà uscendo dal cancellino con due scalini». Un autentico giro dell'oca.

«Da sempre si era utilizzato l'ingresso principale per la sezione 1 e la Montà per la sezione 2 ma ora, per non creare assembramenti si è scelto di utilizzare un solo un ingresso. Senza contare che la metà bassa del paese deve compiere un complicato giro per raggiungere il seggio, una problematica seria soprattutto per gli anziani» conclude il nostro lettore.