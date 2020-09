Oddone e Ballerini attendono i primi risultati

VALENZA - Sono tra loro vicinissime le sedi dei comitati elettorali dei principali contendenti alle elezioni amministrative di Valenza ma, mentre in quella di Alessandro Deangelis in via Cairoli ancora non si vede nessuno, Luca Ballerini e Maurizio Oddone sono già al loro posto in attesa dei primi dati dalle urne. Ad ora non ci sono numeri da analizzare ma l'impressione è che sia proprio il risultato di Deangelis a poter indirizzare o meno il voto verso un ballottaggio. Difficile che Pierluigi Giordano, il candidato di Italexit, possa rappresentare un fattore.