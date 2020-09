In Comune il nuovo sportello telematico delle attività produttive

ALESSANDRIA - Giovedì 24 settembre si terrà un evento on-line rivolto ai professionisti di settore per la presentazione dell’avvio del Suap, il nuovo sportello telematico del Comune dedicato alle attività produttive. La presentazione sarà seguita da un corso di formazione gratuito rivolto agli operatori che normalmente presentano le pratiche sia al Suap che in Camera di Commercio.

Il programma prevede, a partire dalle 10, i saluti istituzionali dell’assessore alle Attività Economiche, Mattia Roggero, e dell’assessore all’Innovazione Digitale, Smart City, E-government e Ict, Cherima Fteita Firial. Seguirà l’intervento del dirigente del settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo Marco Neri che illustrerà le modalità di gestione digitale delle pratiche.

Lo staff tecnico Apkappa e Globo si occuperà, poi, dell’attività formativa all’uso dello sportello telematico, uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione con il quale si possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale.

L’evento fornirà crediti formativi a i professionisti di settore partecipanti.