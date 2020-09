Volpedo, confermata Elisa Giardini. A Montacuto vittoria di Piero Frascaroli

VOLPEDO - Il paese ha scelto la continuità: con 573 voti pari al 74,61% è stata eletta sindaco Elisa Giardini, già vice primo cittadino e reggente temporanea dopo la dipartita di Giancarlo Caldone; si ferma al 25,39% con 195 voti Pier Angelo Rosa. Nella lista vincente 123 preferenze per Antonio Lugano, 55 per Bruno Dolcini e 47 per Silvano Nobile; nella minoranza 29 preferenze per Tiziana Bidone, 21 per Carlo Vicentini e 15 per Elena Mogni.

Eletto anche il sindaco a Montacuto: Piero Frascaroli Calvino con 98 voti supera di stretta misura Marco Zanotti che si ferma a 84; solo due le schede per la terza lista di Silvana Zaninello.