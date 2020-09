Autovelox, da venerdì controlli a campione in città

NOVI LIGURE — Sulle strade di Novi Ligure tornano gli autovelox. Da venerdì infatti la polizia municipale effettuerà controlli a campione lungo le vie di accesso alla città. I controlli, spiegano dal comando, «saranno disposti in punti a rotazione in particolare laddove si siano già verificati sinistri stradali o nelle vicinanze di punti sensibili come scuole e ospedale».

La decisione è frutto anche delle proteste dei cittadini, che a più riprese avevano segnalato la velocità eccessiva tenuta dagli automobilisti. Ma non ci saranno “trappole”: «Ai sensi della vigente legislazione le postazioni di controllo per il rilievo della velocità saranno indicate a debita distanza mediante idonea segnaletica», dicono ancora dal comando della polizia municipale, ricordano comunque che «la velocità eccessiva rappresenta una delle cause maggiori di incidentalità stradale con esiti gravi».

A inizio mese l’amministrazione comunale ha sottoscritto un contratto di noleggio con la ditta Noisicuri Project: l’azienda di Brescia fornirà agli agenti novesi un autovelox che potrà essere inserito all’interno dei Velo Ok, i cilindri arancioni presenti a bordo strada in numerosi punti della città. Lo strumento, omologato e bidirezionale (in grado cioè di fotografare i veicoli in entrambi i sensi di marcia), sarà a disposizione dei civich per sei sessioni di quattro ore ciascuna. Il costo del noleggio è di poco superiore ai 2.900 euro.