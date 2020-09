Concerto d'organo e visite alla cappella Bricherasio

FUBINE MONFERRATO - Per la prima volta in quarantun'anni la Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria farà tappa nel paese, grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale e alla collaborazione della Parrocchia e dell' Associazione Culturale Monferrato 2020. Domenica 27 settembre alle 17 nella chiesa Parrocchiale si potranno ascoltare Elena Romiti all'oboe e Letizia Romiti all'organo Lingiardi, ma anche al clavicembalo italiano copia di un Giusti della fine del '600 costruito da Giuseppe Corazza di Grondona, che arricchirà per questa occasione l'organico strumentale.

Il programma prevede brani di J. S. Bach (Sinfonie dalle Cantate BWV 156 e BWV 249 per oboe e clavicembalo), le notissime Variazioni su “Greensleeves” per oboe e basso continuo di un anonimo celtico del diciassettesimo secolo, la Partita n.1 in la maggiore per oboe solo e sempre di Telemann la Partita in sol minore per oboe e basso continuo. Brani per solo strumento da tasto si alterneranno a quelli con l'oboe.

Il concerto sarà preceduto dall'apertura straordinaria della Cappella Bricherasio (via San Giovanni Bosco), nella cui cripta si può ammirare il monumento bistolfiano al conte Emanuele. Visite dalle 14 alle 16.30 a cura dell'Associazione culturale Monferrato 2020. La prenotazione è fortemente raccomandata (monferrato2020@libero.it).