Davanti alla "Moiso" lavori ad attivazione social?

ACQUI TERME - Qualche giorno fa una lamentala sui social network pare aver suggerito ed attivato un intervento comunale di sistemazione dell’arredo urbano. Oggetto della discussione, le strisce pedonali antistanti la scuola dell’Infanzia Moiso, scolorite da anni, a tratti invisibili. La circostanza, ritenuta giustamente pericolosa per l’afflusso e il deflusso dei bambini dell’Istituto, è stata denunciata su Facebook paventando circostanza disgraziate. Al termine, un’invocazione: «Lorenzo Lucchini per favore puoi intervenire al più presto?». Probabilmente per una curiosa coincidenza, dopo qualche giorno i cantonieri comunali hanno provveduto ad imbiancare le strisce e a colorare la segnaletica orizzontale posta all’ingresso della struttura incassando il plauso di genitori e personale scolastico.