Il giorno dopo, il paese si ritrova diviso

OVADA - "Alfredo Ferrara sarà vicesindaco, Valeria Moccagatta assessore". Poche ore dopo il responso del voto che lo ha visto tornare sulla poltrona di primo cittadino di Rocca, Enzo Cacciola ha confermato quello che già aveva annunciato negli incontri pubblici. "Gli incarichi non erano legati al numero di voti. Mi servono le competenze delle due persone che ho scelto, anzi coinvolgerà tutta la squadra". In consiglio entrano Pietro Giuseppe Grillo, Valeria Moccagatta, Filippo Cotella, Serena Barisione, Luisa Giora, Felice di Cristo, Elena Leoncini. Cacciola tende una mano al suo avversario. "Siamo entrambi uomini di grande esperienza. E' giusto lavorare per il bene del paese". Un invito che per ora non sembra trovare terreno fertile. "La mia soddisfrazione è la consapevolezza che fino all'ultimo la Giunta ha lavorato per la comunità nonostante non ci fosse unità di intenti in Consiglio Comunale - ha commento Giancarlo Subbrero - Faremo opposizione intransigente nei fatti". Con Subbrero siederanno tra i banchi della minoranza Andrea Cianciosi e Simone Ottonello.