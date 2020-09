Organo e tromba a Santa Croce

BOSCO MARENGO - Un programma assai interessante sarà quello proposto dal duo formato da Mauro Pavese alla tromba e da Alberto Do all'organo sabato 26 settembre alle 17 nell'Abbazia di Santa Croce. Il concerto si svolge nell'ambito della quarantunesima Stagione internazionale di concerti sugli organi storici, sostenuta da Fondazione Crt, Fondazione Cral, Fondazione SociAl, Amag e Regione Piemonte.

Il programma inizierà con il celeberrimo brano di Jeremiah Clarke "The Prince of Denmark's March", scritto nel 1699, conosciuto anche con il nome di "Trumpet Voluntary". Dopo essere stata riscoperto nel 1840 fu attribuito per molto tempo al suo contemporaneo Henry Purcell, probabilmente perché un altro brano di Clarke (Trumpet tune in re, 1700 ca.) è tratto dall'opera The Island Princess scritta in collaborazione con Daniel Purcell, fratello minore di Henry. The prince of Denmark's march fu scritta in onore del principe di Danimarca Giorgio, marito della futura regina Anna e fratello del re di Danimarca Cristiano V.

Sempre per tromba ed organo si potranno ascoltare la Suite in re maggiore di G.F. Haendel, originale x tromba ed archi, nei movimenti Ouverture, Allegro, Minuetto, Bourrèe e Marcia, una Sonata da Concerto di Telemann che nell'organico prevedeva il quartetto d'archi e la tromba obbligata, ed il concerto BWV 595 che Johann Sebastian Bach trascrisse di proprio pugno dall'originale di Giovanni Ernesto di Sachs-Weimar. Non mancheranno i brani per organo solo, una Toccata del grande compositore olandese J.P. Sweelinck ed alcune "Canzoni" di Frescobaldi e del suo maestro Luzzasco Luzzaschi.