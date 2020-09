Grigi, Blondett si allena al Moccagatta

ALESSANDRIA - Primo allenamento di Edoardo Blondett al Moccagatta.

Al termine dell'incontro di Coppa Italia con la Sambenedettese, che qualifica i Grigi al secondo turno, il 30 a Cosenza, il nuovo difensore, appena arrivato dalla Reggina, ha svolto lavoro atletico sotto la guida del preparatore Stefano Bortolan.

Corsa, scatti, progressioni, in attesa di avere il via libera, anche con i tamponi, per unirsi al gruppo.