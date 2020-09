Domenica camminata....da un bricco a un altro

CAVATORE - Fervono i preparativi per la tradizionale camminata attraverso il territorio di Cavatore. Domenica 27 appuntamento alle 14 in piazza Mignone per le iscrizioni alla 16esima camminata ‘Da ‘n bric a ‘n’ oter’, evento organizzato dall’associazione Torre di Cavau col patrocinio comunale.

«Il percorso è facile, di 7 km con un totale di 300 mt di dislivello – spiegano gli esperti – si passerà per tratturi, vigne, campi e boschi del circondario cavatorese. Obbligatorie le scarpe da trekking. Gli animali sono ben accetti». Al termine della manifestazione verranno premiati il camminatore più anziano e quello più giovane. Ovviamente, assicurano gli organizzatori, verranno rispettate tutte le disposizioni anti-contagio.

Partenza e ritorno in piazza Gianoglio. Info: 0144.320753