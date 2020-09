"Via del Dolcetto", cento chilometri di strade per scoprire l’Ovadese

OVADA - Punta da un lato ad accompagnare il boom del cicloturismo negli ultimi due anni, dall'altro a sfruttare il filone che proprio nelle esperienze da vivere sul posto trova la sua declinazione principale. Nasce la “Via del Dolcetto”, un percorso permanente in bicicletta che si sviluppa attraverso i paesi dell’Ovadese, un’occasione per pedalare tra scorci incantevoli e vigne che proprio in questo periodo raggiungono il loro massimo splendore.

A proporre il progetto è l’Enoteca Regionale di Ovada che per creare il tracciato si è affidata all'esperienza di Uà Cycling Team, la società amatoriale che raccoglie tanti appassionati. L'articolo completo è disponibile sul numero de "l'ovadese" in edicola da oggi, giovedì 24 settembre.