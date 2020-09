"Grigi, combattete per noi"

ALESSANDRIA - Si sono presentati alla partenza della squadra dal centro sportivo Michelin, oggi pomeriggio, per raggiungere Pistoia. Un gruppo numeroso della Nord, con striscioni, bandiere e cori, si è fatto sentire, per testimoniare la passione e la voglia di condividere una stagione molto importante. I tifosi dell'Alessandria non potranno vivere la trasferta e chissà quando gli stadi riapriranno, anche solo parzialmente. "Un saluto ai ragazzi era doveroso".

A Gregucci e ai suoi uomini un messaggio chiaro, "combattete per noi".

E una sottolineatura, da condividere, "senza tifo sugli spalti non è calcio".