Negozi aperti la domenica a Casale. Un'esperienza che si ripeterà

CASALE - Le prime domeniche di settembre hanno dato l’avvio alla serie di aperture domenicali a Casale, promosse da Confcommercio-Unicom. I negozi aperti di domenica sono lo strumento individuato per dare respiro ad un comparto, quello del commercio, pesantemente colpito dalla quarantena. «L’iniziativa prosegue, anche alla luce dei buoni risultati che abbiamo constatato, sia da parte dei commercianti e degli esercenti, sia da parte dei visitatori, casalesi, monferrini e non - dice il presidente di Confcommercio-Unicom, Costantino Mossano - Questo successo ci induce a continuare nel percorso strutturato con l’amministrazione comunale che, nonostante il particolare anno che stiamo vivendo, ha saputo creare, in sicurezza, una serie di eventi di valore, in grado di vitalizzare il tessuto socio-economico casalese. Per questo continueremo nel percorso intrapreso con altre aperture domenicali e festive in occasioni che verranno adeguatamente pubblicizzate».

Ufficio Stampa

Confcommercio-Unicom Casale