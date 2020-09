Dissesto stradale: speranze per l'Acquese con l'Anas?

ACQUI TERME - La situazione delle strade dell’Acquese è ancora critica. Le provinciali di molti comuni delle Valli Bormida ed Erro sono rallentate da rattoppi e sensi unici alternati (se non chiuse) in esito all’alluvione del novembre 2019. Eppure all’orizzonte, anzi, proprio davanti i nostri piedi dovrebbe esserci un cambiamento epocale della titolarità delle lingue asfaltate che potrebbe apportare dei miglioramenti significativi. Stiamo parlando del passaggio di proprietà delle ex statali del Piemonte all’Anas, come stabilito in un decreto approvato ad inizio anno. Tempistica? L’avvicendamento dovrebbe avvenire entro ottobre 2020 e pare siano già in in corso dei sopralluoghi.