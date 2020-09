Tesori acquesi (in vetro) in prestito al museo di Ivrea

ACQUI TERME - Il museo civico Garda di Ivrea ha allestito un’interessante mostra ‘Vitrum - Dalla sabbia alla luce. Scienza, storia e arte del vetro dalla scoperta ai nostri giorni’ che avrà luogo dall’8 dicembre 2020 al 15 Aprile 2021. L’esposizione che ripercorre la storia dell’abilità artigiana nella lavorazione del vetro sarà arricchita da cinque reperti del Museo archeologico acquese dati in prestito. Tra questi la coppetta in vetro a mosaico del I secolo d.C. di proprietà civica e simbolo del Museo. Ovviamente con la domanda di prestito il Museo Garba ha presentato tutte le garanzie di sicurezza sia nel trasporto sia espositive richieste dalla natura del manufatto nonché un’assicurazione ‘all risk’ di 10mila euro.

Data la bellezza del materiale acquese, Palazzo Levi ha concesso il permesso per l’utilizzo dell’immagine della coppetta per fini promozionali dell’esposizione. «Riteniamo il progetto dell’esposizione sia di alto valore e che costituisca un’ottima occasione di pubblicità per il patrimonio archeologico cittadino e per il Civico Museo Archeologico – hanno dichiarato dalla Giunta – inoltre la concessione dell’uso dell’immagine della coppetta in vetro a mosaico, reperto simbolo del Civico Museo Archeologico, per il materiale pubblicitario e le pubblicazioni relative alla mostra possa efficacemente diffonderne l’immagine a livello regionale e sovra regionale».