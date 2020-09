Venerdì riflettori sul Po, si registra un format da milioni di spettatori

CASALE - Sabato il tratto del fiume Po di Casale Monferrato sarà protagonista di un evento da non perdere, a base di adrenalina e velocità.

La splendida distesa d’acqua su cui si affaccia la città diventerà lo scenario di una puntata di un programma di un’emittente tv inglese: sul nome e i protagonisti ancora massimo riserbo da parte della produzione in attesa del lancio ufficiale previsto per l’inizio del 2021.

Per ora si può solo anticipare che nelle prime due stagioni (ambientate negli Stati Uniti) ha avuto più di 7 milioni di spettatori, diventando così il reality show più seguito nel Regno Unito negli ultimi 10 anni.

Quest’anno il programma è ambientato in Italia e tra le varie esperienze la produzione ha deciso di inserire anche il powerboat.

Il 2 ottobre, a partire dalle ore 13, avranno luogo le riprese e insieme ai protagonisti del programma ci sarà il 4 volte Campione del Mondo Alex Carella nel UIM F1H2O World Championship, organizzato dalla società H2O Racing, sotto l'egida della Federazione Internazionale di Motonautica, Uim.

«È un immenso onore e privilegio accogliere a Casale Monferrato il quattro volte campione del mondo Carella e i protagonisti di uno dei reality più seguiti in Europa – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi - Il Po è una risorsa imprescindibile per la nostra città e con eventi come quello di venerdì si prosegue in quella scia che lo sta riportando al centro di iniziative e manifestazioni. Grazie quindi alla società H2O Racing per il privilegio che ha voluto dare a Casale Monferrato e al suo fiume».