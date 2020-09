Casale: questa sera i dehors in consiglio comunale

CASALE - Sono state recentemente fissate, le date dei due prossimi consigli comunali di Casale, questa sera e giovedì 8 ottobre sempre alle ore 21.

«Si è scelto di articolare i lavori del Consiglio su due serate – ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – per consentire la più ampia trattazione delle numerose proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno e che spaziano dalle tariffe alla nuova disciplina per i dehors, finalizzata quest'ultima a dotare l'Ente di uno strumento regolamentare che sappia coniugare decoro e omogeneità dell'arredo urbano, nuove tipologie di occupazione del suolo pubblico e riqualificazione del territorio. La serata di mercoledì 30 settembre, quindi, verrà dedicata in particolare all'esame delle deliberazioni, che – riguardando la disciplina tariffaria di Imu e Tari - devono essere approvate per legge entro la fine del mese di settembre. La serata di giovedì 8 ottobre, invece, affronterà le restanti proposte di deliberazione».