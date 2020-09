Contro il dolore 100 città, anche Casale

CASALE - Dopo il positivo riscontro dell'edizione 2019, il reparto di Terapia Antalgica dell’ospedale Santo Spirito di Casale aderirà anche quest'anno al progetto “100 città contro il dolore” (progetto nato dalla fondazione ISAL nel 2009).

Sabato 3 Ottobre 2020 la Terapia del Dolore di Casale dedicherà una mattinata di visite gratuite per dar voce ai bisogni di persone colpite da dolore cronico. Ogni giorno, più di 200 milioni di persone soffrono di dolore cronico, in Italia 13 milioni di persone sono affette da dolore cronico, ovvero il 22% della popolazione, e il 10% necessita di cure per tutta la vita.

Il dolore cronico, definito come il dolore che si protrae oltre i tempi normali di guarigione, abitualmente da 3 a 6 mesi, e che perdura per anni, è stato riconosciuto come vera e propria patologia.

La Struttura di Terapia del Dolore dell'Ospedale di Casale è riconosciuta a livello regionale come centro di eccellenza per il trattamento del dolore, con un bacino di utenza di 660.000 persone, essendo punto di riferimento e di collegamento per le strutture di Terapia del Dolore dell’ASL AL e dell'ASL di Asti.

Nella Struttura casalese vengono trattate tutte le patologie dolorose, sia nel campo del dolore oncologico che in quello del dolore cronico, con procedure che vanno dalla semplice infiltrazione articolare(per problematiche infiammatorie localizzate a ginocchia, anche, spalle), ai blocchi anestetici (nel caso del dolore radicolare), al cateterismo peridurale con impianto di pompe ad infusione controllata per la gestione delle spasticità (in collaborazione con il reparto di Fisiatria) alle tecniche mini invasive più avanzate, come le terapie intradiscali, la neuro modulazione spinale, le procedure a radiofrequenza con possibilità di trattare il dolore relativo al sistema nervoso periferico e centrale.

Da qualche anno è attivo anche un ambulatorio dedicato all’agopuntura. Per informazioni la Terapia del Dolore di Casale Monferrato risponde al numero telefonico : 0142 434699 (dalle 14.00 alle15.00).