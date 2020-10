Incidente in A26, muoiono due ex giocatori del Casale

CARPIGNANO SESIA - Sono due calciatori le vittime dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte lungo l'A26 nel tratto che collega il casello di Vercelli Est a quello di Romagnano Sesia-Ghemme: Simonluca Agazzone, 39 anni, e Matteo Ravetto, 32 anni, entrambi in periodi diversi ex giocatori del Casale, viaggiavano sull'auto insieme a una terza persona che sarebbe stata alla guida al momento dell'incidente.

Nonostante in quel tratto la strada fosse in rettilineo, la vettura avrebbe sbandato finendo nel fosso per evitare alcuni cinghiali che avevano invaso la carreggiata e l'impatto è stato fatale ai due; ferito ma non in pericolo di vita anche l'autista.