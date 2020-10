Padre e figlio lottano con il ladro e lo immobilizzano in casa in attesa dei Carabinieri

ALESSANDRIA - Nel corso della scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Spinetta Marengo, intervenuti in via Piacenza a San Giuliano Vecchio hanno tratto in arresto un 31enne di nazionalità albanese, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo dovrà rispondere del reato di rapina impropria in quanto, introdottosi con un complice all’interno di una villetta e sorpreso dal proprietario, a differenza del complice che si è dato alla fuga, ha ingaggiato una violenta colluttazione con la vittima, che, tuttavia, con l’aiuto del figlio, richiamato dalle grida del padre, è riuscito ad avere la meglio sul malvivente, bloccandolo a terra sino all’arrivo dei Carabinieri.

All’arrivo dei militari, il 31enne albanese è stato tratto in arresto. Trasportato presso l’Ospedale di Alessandria a seguito dei traumi riportati nel corso della colluttazione con il proprietario di casa, si trova tuttora nel nosocomio piantonato per gli accertamenti diagnostici del caso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.