Vigile in un locale senza mascherina: le immagini diventano virali

Nelle ultime ore ad Alessandria è diventato virale un video che ritrae un agente della Polizia Municipale che, nel corso di un accertamento all'interno di un locale di somministrazione, non indossa la mascherina. Un fatto sul quale sta indagando e facendo accertamenti il comando di via Lanza. L'agente, rimasto impassibile ai toni provocatori, è stato ripreso da un avventore che ha insistentemente puntato la telecamera del cellulare verso di lui chiedendogli il numero di matricola per poterlo denunciare.