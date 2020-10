A Cartosio arriva il Postamat. Quando il tempo pieno?

CARTOSO - Per chi vive in città potrà sembrare una cosa scontata, ma nei piccoli paesi dell’Acquese l'installazione di un Postamat rappresenta un servizio che migliora non di poco la vita. Il sindaco di Cartosio, Mario Morena, ha tessuto lunghe trattative con Poste Italiane per poter dotare l'ufficio locale di uno sportello automatico. «Un importante servizio per la nostra comunità dove vivono molti anziani – spiega – grazie al Postamat saranno possibili molte operazioni (prelievo di contante, pagamento di bollettini, ricariche telefoniche ad esempio) senza accedere agli uffici ed agli operatori».

Prima dell'installazione del Postamat l'ufficio era già stato destinatario di migliorie come l'eliminazione delle barriere architettoniche, una nuova cassetta postale e l’accesso wi-fi gratuito. «Ringraziamo le Poste sperando che venga ripristinato l'orario pieno di apertura, ridotto per carenza di personale legata al Covid» conclude.