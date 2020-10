Addio a Giuseppe Ferretti, mister della Tiger

NOVI ligure — Il calcio provinciale è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe 'Pippo' Ferretti, tecnico conosciuto e apprezzato, che ha legato il suo nome ad alcuni club dilettantistici. Da due stagioni Ferretti era alla guida della Tiger Novi, insieme a Marcello Baucia, molto affiatati, già uniti nelle stagioni al Villaromagnano. Ieri Giuseppe, 61 anni, ha accusato un malore: in un primo tempo la situazione sembrava migliorata, ma ha preferito non andare al campo per l'allenamento serale.

Mentre la squadra era al lavoro, la notizia del peggioramento: vani i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Novi, il cuore di Ferretti ha cessato di battere. "Ciao mister Giuseppe, te ne sei andato via troppo in fretta e troppo presto - il ricordo del vicepresidente della Tiger Franco Ciliberto - Con te e Marcello avevamo subito legato, ci univa quel modo di vivere il calcio, e la vita, mettendo al centro i valori di una volta". Ancora sabato scorso il tecnico della prima squadra era stato al campo per seguire l'Open Day della società, "dimostrando, una volta di più, il suo amore per questo sport e l'attaccamento al club".

Ferretti, che viveva a Pozzolo, lascia la moglie Roberta e il figlio Jacopo. La Tiger ha chiesto al delegato provinciale della Figc, Franco Gemme, di non disputare la prima partita della Terza Categoria, domenica a Predosa. "Richiesta che abbiamo immediatamente accolto. Ci stringiamo a tutta la Tiger e alla famiglia di Pippo - sottolinea Gemme - una bella persona e un appassionato, che ha dato molto al nostro calcio".

In queste ore molti i messaggi di cordoglio di altri club.