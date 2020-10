Allerta maltempo, il Casale rinvia ancora

CASALE - Questo campionato non s'ha proprio da iniziare per il Casale. Neppure domani: la gara con la Lavagnese, sul neutro di Santa Margherita Ligure, è stata rinviata per l'allerta maltempo in Liguria e per la conseguente comunicazione del Comune che ferma tutte le attività sportive. L'incontro, valido per la seconda giornata della serie D, sarà recuperato il 28 ottobre, alle 14.30.

"Siamo molto amareggiati per questa decisione. Abbiamo voglia di giocare: eravamo pronti e carichi, ma questa attesa sta diventando interminabile. Adesso abbiamo un calendario ancora più ingolfato di partite - sottolinea Francesco Buglio, tecnico dei nerostellati - perché oltre al turno infrasettimanale del 7, con il Saluzzo, il 14 recupereremo la partita con il Gozzano".

Il Casale domani si allenerà e disputerà una amichevole in famiglia con la juniores.

Nel girone A salta Varese - Pont Donnaz, perché fra i padroni di casa c'è un giocatore positivo al sierologico.