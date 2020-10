Ballerini chiude la campagna alle 18 al Centro di Cultura

VALENZA - Chiusura di campagna elettorale oggi alle 18 al Centro Comunale di Cultura per il candidato del centrosinistra Luca Ballerini, che domenica e lunedì sfiderà quello del centrodestra Maurizio Oddone.

Nell'ultima dichiarazione prima del silenzio elettorale il vicesindaco uscente non risparmia una stoccata alla coalizione avversaria: «Noi siamo di Valenza per Valenza e con Valenza. Chiuderemo questa campagna elettorale con i nostri candidati, con i nostri valori e con tutti i sostenitori che ci hanno accompagnato in questa campagna elettorale, al contrario di chi è stato scelto da un asse alessandrino-casalese e si è fatto forte di soggetti esterni che hanno portato solo folklore e inutili promesse».