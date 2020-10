Valenza: 30enne in manette con la compagna, i due avevano 5 kg di coca

VALENZA - Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia dei Carabinieri di Valenza, nel corso di un servizio perlustrativo, ha notato un uomo intento ad armeggiare all’interno del bagagliaio posteriore di un’utilitaria parcheggiata lungo viale Dante.

Insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’individuo, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un più attento controllo accertando che all’interno del bagagliaio dell’auto, sotto il vano di alloggiamento della ruota di scorta, era stato realizzato un sottofondo, apribile dall’interno dall’abitacolo, dove erano stati celati quattro panetti avvolti nel cellophane, del peso di un chilo l’uno, che successivamente analizzati risultavano contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo, un 30enne siciliano con pregiudizi di polizia, domiciliato in Valenza, è stato quindi fermato dai Carabinieri che hanno esteso la perquisizione al suo appartamento, dove hanno trovato un altro panetto da un chilo di cocaina, tre panetti di marijuana del peso complessivo di tre etti e la somma in denaro contante di ventimila euro.

All’interno dell’abitazione, all’atto della perquisizione, era presente anche la convivente 24enne dell’uomo, per la quale sono scattate le manette per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la sezione femminile della casa circondariale di Vercelli, mentre l’uomo è stato associato a quella di Alessandria, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Alessandria.

Gli investigatori ritengono che l’ingente quantitativo di cocaina sequestrata, circa cinque chili complessivi, fosse destinato allo spaccio nelle zone di Valenza e Alessandria.