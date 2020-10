Per aiutare l'Anffas di Casale ecco le mascherine della Stralockdown

CASALE - Mirella con l'amico Pier ha scelto da qualche mese di sostenere l'Anffas, che non ha potuto usufruire dei proventi della Stracasale 2020, annullata per Covid, facendo realizzare con il contributo di diverse aziende le mascherine della #Stralockdown. La gara di solidarietà è semplice, basta acquistarle in tantissimi negozi di Casale e dintorni al costo di 5 euro, magari facendosi un selfie e, tramite la condivisione sui social, invitare gli amici a fare altrettanto.