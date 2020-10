Gavazzana Blues, la rassegna ospita i Di Maggio Connection

CASSANO SPINOLA — Lunedì 5 ottobre, dalle 21.30, l’appuntamento mensile con il festival Gavazzana Blues si sposta al teatro Lux di Cassano Spinola. In programma un mix di note e divertimento con il concerto di The Di Maggio Connection, power trio che unisce con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del rock’n’roll, rockabilly core, neosurf rock, swing, in una miscela esplosiva.

Leader e fondatore della band, Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto membro onorario della Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena rock’n’roll internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali. La band, che vede Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria, due grandi musicisti con collaborazioni internazionali, vanta esibizioni in 24 paesi, dagli Usa alla Cina, e si è esibita in festival prestigiosi.

Ingresso libero riservato ai soci (c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera al costo di 20 euro anche tramite il sito web dell’associazione Gavazzana Blues) con obbligo di prenotazione e fino ad esaurimento posti. Il numero da contattare per le prenotazioni è il 348 814 2838.