Terranova, il peggio sembra passato, rientra l'evacuazione

CASALE - Il peggio, fortunatamente, sembra passato. Sta rientrando, così come il livello delle acque, anche l'emergenza a Terranova (Casale) dove il Sesia e lo Stura dalla mattinata hanno allagato cortili e piani terra di diverse abitazioni e cascinali, costringendo il Comune a un'ordinanza di evacuazione. Al Palafiere era tutto pronto, con già una cinquantina di persone pronte a trascorrervi la notte (altri avevano scelto di rimanere nelle case, altri ancora da parenti e amici) ma adesso, dopo il via libera dato dal sindaco Federico Riboldi, anche loro stanno tornando a casa.

Sebbene le acque si stiano ritirando la macchina della sicurezza composta da Protezione Civile, Forze dell'Ordine e tanti volontari resta vigile. Si prospetta una notte di veglia per tenere sotto controllo il livello dei fiumi e la situazione a monte, dove le previsioni non sono buone. Il Sesia comunque si sta ritirando e anche il Po, che non ha mai rappresentato un motivo di pericolo quest'oggi (limitandosi a tracimare nelle aree golenali, previste proprio per casi come questo), ha raggiunto il livello di piena e si sta, lentamente, riposizionando nel suo alveo.