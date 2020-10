Al "Sociale" laboratorio teatrale con Monica Massone

VALENZA - Per l'edizione 2020 di Valenza Pedagogica il Teatro Sociale di Valenza propone un laboratorio teatrale, condotto da Monica Massone, per donare tempo a sé stessi e dedicarlo ai propri desideri. A partire dal 13 ottobre, tutti i martedì sera per 10 lezioni, "Il Tempo e il Desiderio" un modo di fare teatro per esprimere la propria interiorità e stare meglio con se stessi.

L'intento del laboratorio è quello di far ri-conoscere, ri-scoprire ed esprimere liberamente passioni e aspirazioni trasformandole in atto creativo, esprimere la propria creatività, raccontare se stessi, incontrare e interagire con gli altri, liberare pulsioni e istinti.

Mediante la pratica teatrale, si vogliono allenare le 10 Life Skills (Competenze Cognitive, Emotive e Relazionali): consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, comunicazione efficace, relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo, pensiero critico, capacità di prendere decisioni, capacità di risolvere problemi.

Il laboratorio offre la possibilità di esprimere un pensiero, un sentimento, un punto di vista sul sul mondo, anche attraverso il corpo e la voce di un personaggio d’invenzione; raccontare se stessi, dare forma alla propria interiorità; incontrare una moltitudine di tipologie umane e rispondere a un bisogno di conoscenza e comprensione di se stessi e degli altri; liberare emozioni, pulsioni e istinti, per acquisire e potenziare la propria autostima.

Tutti i martedì, a partire dal 13 ottobre, dalle ore 20.40 alle 23. Costo delle 10 lezioni: 180 euro. Iscrizioni presso la biglietteria del teatro, dal martedì al venerdì ore 16-19 e il sabato ore 10-12.30



Conduttrice: Monica Massone, diplomata attrice (qualifica professionale) presso la “International Acting School” di Roma (Corso di Formazione Professionale Regione Lazio), laureata in Teatro Educativo e Sociale, presso l'Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in D.A.M.S. (Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), studentessa di Drammaturgia Performativa e Comunitaria presso il Centro di Ricerca per il Teatro di Milano, di Teatro Sociale presso il Social Community Theatre Centre di Torino, di Arti e Terapie Espressive presso il Corso Specialistico indetto dal Teatro Integrato Internazionale di Roma e di Storytelling presso la Scuola Holden di Torino. E’ titolare di “Quizzy Teatro”, impresa di produzione, organizzazione e allestimento di spettacoli di teatro di prosa, di teatro per l'infanzia e di teatro per il sociale. Lavora intensamente come conduttrice di Laboratori di Teatro con ragazzi e bambini di Scuole e Centri Aggregativi piemontesi.

A partire da mercoledì 4 novembre prenderà il via anche la seconda edizione del corso "Tecnico del suono - livello base" con Fabio Coscia.

Per informazioni e iscrizioni, si può contattare la Segreteria del Teatro Sociale di Valenza: e-mail formazione@valenzateatro.it