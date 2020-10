Il tris di Bertram. Con il pubblico

VOGHERA - Continua il precampionato dei bianconeri e continua la serie delle vittorie, anche se formalmente questa volta il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto giocato per cui il Derthona ha primeggiato in due occasioni e ne ha pareggiata una perdendo solo il terzo parziale.

L'Agribertocchi Orzinuovi - inserito nel girone verde di A2 dove ritroverà quindi sia Bertram che Jbm - ha condotto le prime battute del gioco ma ha finito per cedere alla distanza sotto i colpi del terzetto Severini-Cannon-Sanders che ha poi allargato il margine del primo quarto fino al 26-15 finale. L'inerzia positiva dei bianconeri ha permesso poi di chiudere a proprio favore anche il secondo dove già al quinto minuto Tortona aveva doppiato 12-6 gli avversari e grazie a una buona prova di tutto il roster spingeva fino ad un buon 24-13 alla sirena. Nel terzo periodo salivano in cattedra Martini e Miles e Orzinuovi allunga fino all'1-7 prima di subire la lenta rimonta dei padroni di casa capaci di ribaltare il punteggio e mettere il naso avanti sul 15-14 con un tiro dalla lunetta di Cannon; l'Agribertocchi ritrovava però il giusto ritmo e nei minuti finali del parziale si imponeva abbastanza nettamente con un 18-28 finale. L'ultimo quarto rimane in equilibrio per tutti e dieci i minuti chiudendosi poi sul 20-20 dopo che Tortona era stata in vantaggio 17-16 ed aveva poi trovato gli ultimi tre punti con una bomba di Sanders.

ʺÈ stato bello tornare a giocare al PalaOltrepò davanti al nostro pubblico - commenta il vice allenatore Vanni Talpo - che ringraziamo per avere partecipato e per averci seguito con affetto, anche a distanza, durante il periodo trascorso dall’inizio della stagione. Queste partite ci servono per continuare a mettere minuti nelle gambe dei giocatori dopo tanto tempo fermi, siamo contenti perché dopo le prime due uscite si sono visti i miglioramenti arrivati con il lavoro fatto in palestra. Abbiamo il dovere di limare i dettagli e migliorare. Manca ancora più di un mese all’inizio del campionato e approfitteremo di questa e delle prossime partite per arrivare pronti all’appuntamentoʺ.

Il prossimo impegno per i ragazzi di Ramondino è previsto per mercoledì 7 alle 17.30 quando faranno visita alla Bcc Treviglio.