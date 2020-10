Valenza, in più di 16.000 per un sindaco

VALENZA - Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, a Valenza, per il turno di ballottaggio. In palio c'è l'amministrazione che governerà la città per i prossimi cinque anni.

La scelta è fra due candidati: l'attuale vicesindaco Luca Ballerini (Pd, Valenza, Futura, Valenza Bene comune e Italia Viva) e il capogruppo della Lega, Maurizio Oddone (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia). Al primo turno, Ballerini prevalse su Oddone per 13 voti: un'inezia. Decisivo potrebbe essere il 12% che, due settimane fa, si aggiudicò Alessandro Deangelis con due liste civiche.

Gli aventi diritto al voto sono 16.159; 21 i seggi allestiti. Lo spoglio sarà immediato e lo potrete seguire in diretta su questo sito.

Al ballottaggio del 2015, andò a votare poco più del 43%. Il centrosinistra di Gianluca Barbero riuscì a prevalere sul centrodestra di Sergio Cassano. Comunque vada oggi e domani, Valenza avrà un nuovo sindaco.