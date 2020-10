Fornaro: «Carla, ci mancherà il tuo impegno antifascista»

ROMA - L'Onorevole Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, ha voluto ricordare la figura di Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi scomparsa questa notte all'età di 77 anni, con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook:

«Carla Nespolo, Presidente dell’Anpi, deputata e senatrice per quattro legislature, è stata una donna di sinistra che ha combattuto tutta la vita, con determinazione e coerenza, per difendere e alimentare gli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale. Ha lottato con altrettanto coraggio e forza contro la malattia, non rinunciando fino all’ultimo giorno a partecipare al dibattito pubblico, fortemente e giustamente preoccupata dei recenti rigurgiti neofascisti. Ci mancheranno il suo impegno democratico antifascista, i suoi consigli e l’amore per la sua terra. Ciao Carla, che la terra ti sia lieve».