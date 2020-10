Lotta ai tumori, la prevenzione è l'arma più efficace

NOVI LIGURE — «Nei mesi più critici della pandemia la sanità pubblica è stata monopolizzata dal coronavirus. Ora è il momento di tornare a fare prevenzione». Maria Grazia Pacquola è un faro nella lotta contro i tumori femminili, in particolari quelli al seno, «prima causa di morte per tante donne». È stata a capo dell’unità specialistica di senologia di Tortona, poi dell’intera Asl. Oggi, dopo la pensione, prosegue la sua battaglia per la prevenzione come volontaria, insieme al Rotary Club Gavi Libarna, di cui fa parte, e ad altre associazioni.

«Secondo i dati diffusi dall’associazione Medici di Oncologia - spiega - nel primi cinque mesi del 2020 sono stati diagnosticati 2099 casi in meno di tumori al seno, 611 casi in meno di tumori al colon retto e 1670 casi di precancerosi all’utero. E non perché ci si ammali di meno, bensì perché non si è fatta prevenzione».

Ora si sta lentamente tornando alla normalità: riprendere a pieno ritmo gli esami preventivi è importante: «Lo dicono i numeri. Una diagnosi precoce di un tumore alla mammella, ad esempio, riduce del 35% i rischio di mortalità».

Ecco perché Rotary lancia, anche quest’anno, due iniziative di prevenzione: il progetto Io Donna, che consente alle donne che abbiano compiuto 40 anni di sottoporsi gratuitamente ad una mammografia, e una serie di visite senologiche, rivolte alle donne di tutte le età che abitano nel territorio del distretto novese dell’Asl. C’è già il calendario delle visite.

Domenica 11 ottobre l’unità sarà a Gavi, in piazza Dante, in collaborazione con la Croce Rossa. Sabato 17 si prosegue a Serravalle Scrivia, in piazza Coppi, presso lo studio della dottoressa Balestrero. Sabato 24 ottobre appuntamento ad Arquata, presso la Casa della Salute.