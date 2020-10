Prosegue il progetto "CasaleSì  Start-Up In Monferrato"

CASALE - Si concluderà alla metà del mese di ottobre il progetto “CasaleSì Start-Up In Monferrato”, l’ambizioso progetto promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy, con il patrocinio del Comune di Casale, il prezioso contributo della Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione con Confartigianato Alessandria.

All’inizio del mese di settembre, nei locali dell’agenzia formativa “B. Baronino” del For.Al di Casale, hanno infatti preso il via, come annunciato, gli incontri formativi con gli ideatori delle otto start up, selezionate nei mesi scorsi, che hanno riguardato i settori di cinofilia, turismo, artigianato e ambiente, che sono state presentate da giovani del territorio provinciale e presentate all’inizio di agosto.

Gli incontri, pomeridiani e della durata di quattro ore, hanno avuto luogo in questo periodo dal lunedì al giovedì e hanno affrontato tutti gli aspetti giuridici, fiscali, di marketing e di realizzazione dell’idea di impresa.

CasaleSì è un incubatore digitale che si è posto l’obiettivo, supportando i neo imprenditori, di stimolare la creazione di impresa e creare valore nel territorio promuovendo la valorizzazione dei talenti, attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani supportandoli nella realizzazione delle proprie idee imprenditoriali. L’incubatore ha offerto ai neo imprenditori un percorso completo, che parte dalla definizione del modello di business e del piano industriale sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi sei mesi di vita.