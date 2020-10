Bollette Tari, Gestione Ambiente corre ai ripari

NOVI LIGURE — Gestione Ambiente corre ai ripari per le code e le attese troppo lunghe. La società che gestisce la raccolta dei rifiuti per una trentina di Comuni nelle zone di Novi Ligure e di Tortona nei giorni scorsi ha emesso «contemporaneamente tutte le bollette del territorio gestito, generando un notevole sovraccarico di lavoro per gli uffici». La decisione, spiegano dall’azienda, è stata obbligata dall’emergenza coronavirus.

«In questi giorni stiamo ricevendo un significativo flusso di mail e telefonate da parte degli utenti che hanno ricevuto le nuove bollette e che, giustamente, hanno domande e dubbi da sottoporci», dicono da Gestione Ambiente.

La società fa sapere che cercherà di «recuperare tutte le mail e le telefonate» a cui non è stata in grado di rispondere subito e che sta riorganizzando i centralini.

Gli sportelli di Tortona e di Novi Ligure sono aperti al pubblico la mattina dalle 8.15 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, mentre le linee telefoniche (0131 872725 per Tortona e 0143 341057 per Novi) sono attive dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì. La mail di riferimento è tariffa@gestioneambiente.net.