Il Monferrato sperimenta il Ciclotreno. Lo farà anche Casale?

PONZANO - Domenica a Salabue di Ponzano Monferrato ha avuto luogo la giornata di prova del "Ciclotreno", progetto promosso dal consigliere comunale casalese Alessandro Abbate e organizzato insieme ad Augusto Gemma, imprenditore alessandrino e all'associazione Nuove Frontiere.

La giornata ha avuto inizio alle dieci e trenta quando le persone giunte sul posto hanno avuto modo di provare il mezzo, un carrello ferroviario dotato di pedali e seggiolini adibito a trasporto persone. «Un'attività che all'estero ha già preso piede riscontrando successo - spiega Abbate - ma che in Italia è ancora fortemente messa in dubbio a causa della nota burocrazia, che mette freno a progetti fantasiosi e innovativi. Siamo qui anche per dimostrare che, lavorando insieme si possono raggiungere comunque risultati. Un'occasione per far prendere nuovamente vita alle nostre ferrovie dismesse che sono tra le più belle in Italia. Una nuova forma di turismo sostenibile per il nostro territorio che non ha nulla da invidiare ai propri vicini».

Sono intervenuti anche alcuni sindaci della zona favorevoli all'iniziativa. «Spero di poter replicare - conclude Abbate - A Casale, con l'aiuto dell'amministrazione che troverà solo vantaggi nell'aprire a questo tipo di progetti e dare fiato al turismo casalese».