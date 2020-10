Inaugurata la mostra #ilfemminilediuguale

ACQUI TERME - Sabato scorso all’inaugurazione della mostra #ilfemminilediuguale sono intervenute più di 60 persone non poche considerate le prescrizioni anti-contagio. Palazzo Robellini ha accolto le foto di Enrico Minasso scattate a cavallo tra Kenya e Piemonte, immagini che raccontano le donne. «Nove storie che sono lo spunto per ragionare di inter-cultura, scoperta di altri mondi e soprattutto per interrogarci sull’accesso a pari diritti e pari condizioni per tutti e tutte» spiega l’autore.

Il progetto da cui scaturiscono queste opere nasce grazie all’impegno congiunto di WorldFriends Onlus e CrescereInsieme; il nome stesso è molto più che un gioco di parole. Paola Mazza, antropologa che lavora nei percorsi di formazione nelle scuole della cooperativa acquese, ne racconta la genesi: “cercavamo un nome che non fosse solo un nome di progetto, ma che già pronunciandolo obbligasse a riflettere. Quando parliamo di uguaglianza, di parità di diritti, di equo accesso per tutti alle opportunità… usiamo un dizionario particolare. E allora ci siamo chiesti ma quel è il femminile di uguale?”.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 18 ottobre dal lunedì al venerdì orario 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19.