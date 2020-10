"Ovada incontra", il Dolcetto raccontato al Parco Pertini

OVADA - Un intero pomeriggio dedicato all'Ovada, la produzione più nobile del nostro Dolcetto. L'appuntamento è per il 17 ottobre al parco Pertini con "Ovada incontra", la manifestazione creata dal Consorzio di Tutela in collaborazione con Winexperience. Dalle 15.30 degustazioni, assaggi, storie legate al vino e promozione a 360° del territorio. L'evento per la prima volta sarà a Ovada dopo il successo delle prime due edizioni nello scenario di Casa Wallace a Cremolino.

Articolo più ampio sul "Il Piccolo" di oggi, martedì 6 ottobre.