I monumenti di Casale? Ad ottobre si visitano anche nei giorni feriali

CASALE - Proseguirà ancora per tutto ottobre l’apertura infrasettimanale di alcuni dei più significativi monumenti di Casale Monferrato. Dopo l’avvio sperimentale di settembre, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire per un altro mese in questa interessante iniziativa proposta dagli assessorati Cultura e Turismo, in collaborazione con la Diocesi e l’Associazione Santa Caterina onlus, e con il supporto del personale addetto ai cantieri di lavoro.

«La proposta culturale e turistica della città – hanno spiegato il vicesindaco Emanuele Capra e l’assessore Gigliola Fracchia – deve riuscire a incrementare e sviluppare un’offerta che vada sempre più incontro alle richieste di chi vuole scoprire le nostre eccellenze. Uno sforzo importante e non facile, ma che siamo fortemente convinti debba essere fatto e incentivato. Grazie, quindi, a tutti coloro che ci stanno credendo, nella speranza che questa interessante iniziativa possa proseguire in altri periodi dell’anno».

L’apertura infrasettimanale nel mese di ottobre coinvolgerà i seguenti monumenti:

Castello

Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 con possibilità di visita del cortile principale e degli spalti.

Santa Caterina

Apertura della Chiesa, con accesso limitato causa lavori di restauro, da piazza Castello e del Coro delle Monache da via Trevigi 16 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il martedì e il venerdì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Possibilità di visite fuori orario da concordare con l’Associazione telefonando al numero 0142 591375.

Torre Civica

Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Palazzo Municipale San Giorgio – sale storiche

Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 con ingresso dallo scalone d’onore. L’accesso ad alcune sale potrebbe subire variazioni a causa della programmazione dell’attività istituzionale dell’ente.

Cattedrale di Sant’Evasio

Apertura tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, salvo funzioni religiose.

Per visite guidate è possibile contattare l’associazione Antipodes tel. 392 9388505.

I musei della Città, saranno invece aperti nei seguenti orari:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi

Apertura il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, venerdì sabato e domenica dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

Sacrestia Aperta – Tesoro del Duomo

Apertura il sabato e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Sinagoga e Musei Ebraici

Apertura nei giorni feriali solo su prenotazione al mattino, tel. 0142 71807.

In tutti i monumenti le visite saranno contingentate in base alle regole di prevenzione Covid. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri visitatori ed è richiesta l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Alle aperture dei monumenti elencati sopra, si aggiungerà la consueta edizione mensile di Casale Città Aperta, con il supporto dei volontari dell’Associazione Orizzonte Casale, programmata nel fine settimana del 10 e 11 ottobre (www.comune.casale-monferrato.al.it/cca).