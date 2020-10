Vallegra: «Via alle pulizie di ripe, fossi e canali»

BISTAGNO - La scorsa settimana il paese di Bistagno è stato invaso da un fiume di fango. Colpevoli le precipitazioni eccezionali ma anche la scarsa pulizia dei fossi lungo le provinciali a monte dell’abitato. Come diceva lo spot pubblicitario ‘prevenire è meglio che curare’ e quindi il sindaco Roberto Vallegra, con l’ordinanza numero 24 ha indetto una magna opera di ‘Pulitura, escavazione, manutenzione di ripe, fossi, canali di scolo, rii’.

«Pulitura di argini da erbe ed infestanti e taglio di piante di terreni frontisti a strade comunali, vicinali o comunque di uso pubblico – ha spiegato rinviando al sito del Comune per i dettagli - In poche parole ognuno deve "ritornare" a fare la sua parte. L'amministrazione comunale è attualmente al lavoro per mettere in sicurezza tutti i fossi e caditoie di competenza, i privati devono fare la stessa cosa entro e non oltre il 31.12.2020»

Ordine cui seguirà controllo. «Dopo tale data verranno effettuati tutti i sopralluoghi del caso con relative sanzioni in caso di lavori non effettuati – continua - Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Solo con la collaborazione totale potremmo ottenere buoni risultati e "difendere" il nostro territorio da un clima sempre più incerto ed imprevedibile ».

La questione verrà anche discussa in una riunione della Commissione agricoltura prevista mercoledì 14 ottobre.